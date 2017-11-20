0
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
17:41
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
17:14
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
16:02
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
Еще новости
Общество

Пополнение неперсонифицированных карт без банковского счета могут запретить

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину, Минэкономики, Минюсту и Росфинмониторингу с участием Центробанка (ЦБ) проработать вопрос о запрете клиентам без банковского счета и идентификации пополнять неперсонифицированные платежные карты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Представитель Шувалова подтвердил агентству, что такое поручение дано. По его словам, вопрос обращения неперсонифицированных карт связан, в частности, с рисками анонимных переводов для финансирования терроризма. Он также заявил, что с учетом необходимости доступности платежных услуг, речи о полном запрете на использование неперсонифицированных карт не идет, однако эти операции должны стать прозрачнее.

Сейчас граждане могут использовать неперсонифицированные электронные средства: анонимные «электронные кошельки» платежных систем или обезличенные предоплаченные банковские карты. В октябре в рамках рассмотрения поправок в закон «О национальной платежной системе» в правительстве за полный запрет снятия средств с анонимных кошельков и карт выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
20 ноября 2017
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
20 ноября 2017
Снег и до 3 градусов мороза ожидаются в Псковской области 21 ноября
Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя
20 ноября 2017
Султан Хамзаев: В России сегодня суперхалатно подходят к проблеме алкоголя 2

Идет загрузка...