Пополнение неперсонифицированных карт без банковского счета могут запретить

19:45, 20 ноября 2017, ПАИ

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минфину, Минэкономики, Минюсту и Росфинмониторингу с участием Центробанка (ЦБ) проработать вопрос о запрете клиентам без банковского счета и идентификации пополнять неперсонифицированные платежные карты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Представитель Шувалова подтвердил агентству, что такое поручение дано. По его словам, вопрос обращения неперсонифицированных карт связан, в частности, с рисками анонимных переводов для финансирования терроризма. Он также заявил, что с учетом необходимости доступности платежных услуг, речи о полном запрете на использование неперсонифицированных карт не идет, однако эти операции должны стать прозрачнее.

Сейчас граждане могут использовать неперсонифицированные электронные средства: анонимные «электронные кошельки» платежных систем или обезличенные предоплаченные банковские карты. В октябре в рамках рассмотрения поправок в закон «О национальной платежной системе» в правительстве за полный запрет снятия средств с анонимных кошельков и карт выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.