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Общество

В Острове гражданам напомнили правила противопожарной безопасности

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в городском поселении Остров 20 ноября провели профилактический рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ходе рейда особое внимание было уделено требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к отопительным и бытовым газовым приборам и электрической проводке. В ходе бесед гражданам была разъяснена необходимость наличия в домах первичных средств пожаротушения, доведены способы раннего обнаружения пожара в жилище при помощи автономных пожарных извещателей.

В рамках мероприятия проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 12 человек, распространено более 15 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования. Гражданам напомнили телефонные номера экстренных оперативных служб и порядок действий населения при получении сигналов гражданской обороны.

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