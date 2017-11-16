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Культура

Псковичей приглашают на выставку живописи Евгения Останина и Татьяны Барышниковой «Цветы и не только…»

24 ноября в 17 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Конная, д. 6) пройдет открытие выставки живописи Евгения Останина и Татьяны Барышниковой «Цветы и не только…». В экспозиции будет представлено 18 работ, созданных петербургскими художниками в 2017 году, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Это лирично-живописные картины природы Татьяны Барышниковой и размышлениями Евгения Останина над важными жизненными и философскими проблемами.

Татьяна и Евгений более четверти века живут в деревне Рагозина Гора Печорского района Псковской области. И подобно их любимому писателю Генри Торо, автору романа «Уолден, или Жизнь в лесу», провозвестнику нон-конформистского движения в защиту окружающей среды и первому дауншифтеру, они удалились от цивилизации и урбанизации тогда еще Ленинграда, чтобы жить просто и ясно, наслаждаясь настоящей жизнью, жить для внутреннего сосредоточения и взаимодействия с силами природы.

«Не нужно думать, что классический дауншифтинг - это жизнь в землянке и черствый хлеб на завтрак, обед и ужин. "Добровольные простаки" не протестуют против существующей социальной системы, просто для них лозунг современного поколения - "выше, больше, богаче" - уже не актуален», - говорит Евгений Останин.

«Нужна эта связь с природой, ощущение земли под босыми ногами, запах свежескошенной травы, труд на грядке в конце концов. Все это человеку необходимо просто для здоровья, как телесного, так и духовного», - дополняет Татьяна.

Выставка «Цветы и не только» знаменательна в Год экологии. Также в этот вечер будет представлена видеоинсталляция «Любовь к ботанике».

Книгой выставки будет «Уолден, или Жизнь в лесу» американского писателя Генри Торо, которому в этом году исполняется 200 лет со дня рождения и который считал, что искусство в большей степени, чем наука, способно выразить истину.

Выставка продлится до 26 декабря.

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