Акция «Библиотека в стиле селфи» определила предпочтения псковских читателей

20:29, 20 ноября 2017, ПАИ

В Центральной городской библиотеке Пскова подвели итоги акции «Библиотека в стиле селфи», приуроченной к Международному дню селфи. Читателям предлагалось сделать селфи с любимой книгой в интерьере библиотеки и отправить их организаторам акции, сообщили Псковскому агентству информации организаторы. Лучшие фотографии выложены на странице ВКонтакте «Время читать. ЦГБ г. Псков».

«Отрадно, что наши читатели так охотно откликнулись на предложение поучаствовать в акции «Библиотека в стиле селфи». Фотографировались много и со вкусом. Книги для селфи выбирали тщательно, чтобы проиллюстрировать персональные предпочтения. Поэтому литературная палитра столь разнообразна – от отечественной и зарубежной классики до психологии и философии. Убедиться в этом можно, просмотрев нашу фотогаллерею», - отметили организаторы акции.

Напомним, что селфи – это разновидность фотографии, при которой человек фотографирует сам себя (иногда при помощи зеркала, селфи-палки). Считается, что слово «селфи» австралийского происхождения. Данный термин (“selfie”) впервые был употреблен в 2002 году на одном из местных интернет-форумов. А уже в 2012 году слово «селфи» было признано одним «из самых популярных употребляемых словечек». В следующем 2013 году «селфи» стало «Словом года». Как считают редакторы Оксфордского словаря, этот термин внес существенный вклад в развитие английского языка. То есть не просто выиграл у конкурентов потому, что часто использовался англоязычными землянами (частота только за год возросла на 17 000%), а имеет мощнейший потенциал для образования новых слов.

Благодаря развитию встроенных функций мобильных устройств, появлению новых приложений, которые моментально стали популярными среди пользователей, селфи «зашагали» по планете с невероятной скоростью.

Интересно, что охотнее селфи-снимки делают представители молодой аудитории в возрасте до 30-35 лет. Однако и люди старшего поколения также активно выкладывают в Сеть автопортреты.

«Мы сознательно выбрали такой современный способ выявления литературных вкусов наших читателей, предпочтя его простому анкетированию. Неизменно популярностью пользуются книги Булгакова, Достоевского, Керуака, Брэдбери, Ницше. Благодарим всех участников акции. Спасибо за ваши задор, юмор и энергию!», - отметили в библиотеке.