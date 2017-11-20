Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России

20:36, 20 ноября 2017, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова в рамках работы в регионе приняла участие в отчетно-выборной конференции Псковского регионального отделения общественной организации «Союз Женщин России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе члена Совета Федерации.

Сенатор поблагодарила участниц встречи за проявленную активность в общественно-политической жизни региона, за постоянную готовность трудиться на благо жителей Псковской области, за поддержку и заботу о людях, нуждающихся в помощи.

«Все мы прекрасно понимаем, что сегодня, когда мир как никогда нуждается в женской мудрости и терпении, роль женщины в современной России усиливается, поскольку помыслы и стремления женщин всегда направлены на улучшение условий жизни, на сохранение мира вокруг каждого из нас, на взаимное уважение и бережное отношение к духовным и нравственным ценностям и традициям», - обратилась парламентарий к собравшимся.

Елена Бибикова отметила, что усиление роли женщин в России вызвано, в том числе и демографическими причинами: более половины населения нашей страны — 78 млн. из 146 млн. жителей — женщины. 49% заняты в экономике, доля женщин в бизнесе составляет от 27 до 27%, на государственной службе — 78%. Однако женщины, несмотря на более высокую экономическую активность, находятся в неравном положении по сравнению с мужчинами в экономической и политической сферах, а доля женщин-руководителей составляет чуть больше 30%.

Член Совета Федерации напомнила участницам региональной конференции о Стратегии действий в интересах женщин, подписанной Президентом РФ 8 марта 2017 года. Стратегия стала основополагающим документом, определяющим приоритетные направления государственной политики в отношении женщин.

«Реализация Стратегии - это не только федеральная задача, - подчеркнула Елена Бибикова. - Серьезный вклад в изменение страны, в улучшение положения женщин и детей, в вопросы соблюдения прав человека вносят и региональные женские организации, включая и Псковское региональное отделение Союза женщин России».

Елена Бибикова поблагодарила Псковское региональное отделение общественной организации «Союз Женщин России» и его руководителя Наталью Никифорову за многочисленные благотворительные акции в помощь малоимущим, за оказание конкретной и реальной помощи нуждающимся, за работу, направленную на усиление института отцовства, а также на укрепление и сохранение традиционных семейных ценностей.

Наиболее активным участницам Псковского отделения «Союза женщин России» от имени Екатерины Лаховой, председателя ПРООО «Союз женщин России», парламентарий вручила медали и благодарности за большой вклад в деятельность регионального отделения в период с 2012 по 2017 годы.