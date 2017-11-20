Жители Псковской области могут получить многие электронные услуги Пенсионного фондабез регистрации на портале госуслуг

20:44, 20 ноября 2017, ПАИ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области информирует, что многие электронные услуги Пенсионного фонда, жители региона могут получить без регистрации на портале госуслуг. К ним относятся такие сервисы как:

Записаться на прием;

Заказать справки и документы;

Направить обращение;

Задать вопрос онлайн;

Сформировать платежный документ;

Найти клиентскую службу ПФР;

Рассчитать размер будущей пенсии.

Записаться на прием

С помощью сервиса можно записаться на прием к специалистам клиентских служб территориальных органов ПФР, выбрав удобное время. Предварительная запись на прием поможет Вам исключить ожидание в очереди в клиентской службе.

Заказать справки и документы

Сервис позволяет в ряде случаев сократить количество визитов в ПФР до одного. Для получения предварительного заказанного документа/справки ПФР вы можете осуществить предварительную запись на прием в клиентской службе ПФР.

Направить обращение

Вы можете направить запрос в электронном виде в Пенсионный фонд России по любому вопросу, входящему в компетенцию ПФР. Обратите внимание, что ответ, который содержит персональные данные, в том числе сведения об имущественном положении (например, о выплаченных суммах пенсии), в соответствии с действующим законодательством направляется только по почтовому адресу.

Задать вопрос онлайн

Через онлайн-приемную вы сможете получить ответы на интересующие вопросы.

Сформировать платежный документ

Сервис предназначен для формирования платёжных документов на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в том числе и в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Вы можете самостоятельно подготовить квитанцию для оплаты.

Найти клиентскую службу ПФР

С помощью сервиса, указав наименование услуги, которую вы хотите получить, и место проживания, Вы сможете узнать адрес офиса ПФР, в который Вам необходимо обратиться.

Рассчитать размер будущей пенсии

Рассчитайте условный размер будущей страховой пенсии с помощью пенсионного калькулятора! С помощью данного сервиса вы сможете смоделировать своё будущее и увидеть, как различные факторы влияют на размер вашей будущей пенсии.

Обращаем внимание, что после регистрации перечень электронных услуг ПФР значительно расширяется.