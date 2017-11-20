Жители Псковской области могут получить многие электронные услуги Пенсионного фондабез регистрации на портале госуслуг
Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области информирует, что многие электронные услуги Пенсионного фонда, жители региона могут получить без регистрации на портале госуслуг. К ним относятся такие сервисы как:
- Записаться на прием;
- Заказать справки и документы;
- Направить обращение;
- Задать вопрос онлайн;
- Сформировать платежный документ;
- Найти клиентскую службу ПФР;
- Рассчитать размер будущей пенсии.
Записаться на прием
С помощью сервиса можно записаться на прием к специалистам клиентских служб территориальных органов ПФР, выбрав удобное время. Предварительная запись на прием поможет Вам исключить ожидание в очереди в клиентской службе.
Заказать справки и документы
Сервис позволяет в ряде случаев сократить количество визитов в ПФР до одного. Для получения предварительного заказанного документа/справки ПФР вы можете осуществить предварительную запись на прием в клиентской службе ПФР.
Направить обращение
Вы можете направить запрос в электронном виде в Пенсионный фонд России по любому вопросу, входящему в компетенцию ПФР. Обратите внимание, что ответ, который содержит персональные данные, в том числе сведения об имущественном положении (например, о выплаченных суммах пенсии), в соответствии с действующим законодательством направляется только по почтовому адресу.
Задать вопрос онлайн
Через онлайн-приемную вы сможете получить ответы на интересующие вопросы.
Сформировать платежный документ
Сервис предназначен для формирования платёжных документов на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, в том числе и в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. Вы можете самостоятельно подготовить квитанцию для оплаты.
Найти клиентскую службу ПФР
С помощью сервиса, указав наименование услуги, которую вы хотите получить, и место проживания, Вы сможете узнать адрес офиса ПФР, в который Вам необходимо обратиться.
Рассчитать размер будущей пенсии
Рассчитайте условный размер будущей страховой пенсии с помощью пенсионного калькулятора! С помощью данного сервиса вы сможете смоделировать своё будущее и увидеть, как различные факторы влияют на размер вашей будущей пенсии.
Обращаем внимание, что после регистрации перечень электронных услуг ПФР значительно расширяется.