0
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20:36
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
17:41
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Еще новости
Общество

Единороссы поздравили сотрудников локнянской библиотеки с юбилеем

В Локнянской районной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня ее создания.

На праздник были приглашены глава муниципалитета Нина Степанова, руководитель местного исполнительного комитета «Единой России» Оксана Дакуко и члены партии, ветераны, молодежь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партия «Единая Россия».

Все гости пришли с подарками и благодарностью за интересную и кропотливую работу библиотекарей. Особо была отмечена их деятельность по привлечению внимания к краеведению, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения - в учреждении создана комната боевой славы.

К сотрудникам библиотеки обратилась Оксана Дакуко. Она пожелала им успехов в дальнейшей работе и вручила ценный подарок от партии «Единая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
20 ноября 2017
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу 1
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017» 1
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
20 ноября 2017
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»

Идет загрузка...