Единороссы поздравили сотрудников локнянской библиотеки с юбилеем

20:56, 20 ноября 2017, ПАИ

В Локнянской районной библиотеке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию со дня ее создания.

На праздник были приглашены глава муниципалитета Нина Степанова, руководитель местного исполнительного комитета «Единой России» Оксана Дакуко и члены партии, ветераны, молодежь, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партия «Единая Россия».

Все гости пришли с подарками и благодарностью за интересную и кропотливую работу библиотекарей. Особо была отмечена их деятельность по привлечению внимания к краеведению, по патриотическому воспитанию подрастающего поколения - в учреждении создана комната боевой славы.

К сотрудникам библиотеки обратилась Оксана Дакуко. Она пожелала им успехов в дальнейшей работе и вручила ценный подарок от партии «Единая Россия».