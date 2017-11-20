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Общество

Руководитель Cледственного управления проведёт личный приём граждан в Порхове

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Олен Тушмалов в Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча с руководителем СУ СКР пройдет 22 ноября с 11 часов в Порхове (территория обслуживания: Порховский (базовый), Дновский и Дедовичский районы) по адресу: г. Порхов, ул. Кузнецова, д.43.

Ответственный за организацию приема граждан - старший инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления Татьяна Борохина, телефон для предварительной записи: 8(8112)290-602.

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