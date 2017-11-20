Литературно-краеведческая конференция к 70–летию со дня рождения автора гимна Пскова пройдёт в библиотеке «Родник»

21:19, 20 ноября 2017, ПАИ

Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева при поддержке управления культуры и управления образования администрации Пскова 23 ноября проводит XII литературно-краеведческую конференцию «Станислав Золотцев. Сопричастность истории», приуроченную к 70–летию со дня рождения писателя, поэта, переводчика, публициста, автора гимна города Пскова. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в библиотеке.

За 30 с лишним лет профессиональной деятельности Станислав Золотцев выпустил 25 книг стихотворений, несколько книг прозы и три книги литературных исследований. Его перу принадлежат более 20 книг переводов из поэзии Востока и Запада. Поэзия Золотцева любима многими псковичами. Его стихи, проза и переводы являются предметом исследований и в наши дни.

К участию в конференции приглашаются педагоги, библиотекари, сотрудники музеев, писатели, краеведы, студенты, учащиеся школ города.

Конференция пройдет в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева по адресу: г. Псков, ул. Труда, д. 20. Начало в 14 часов.

Контактная информация: тел. 72–43–23 – Лушкина Ирина Владимировна.

В программе выступления:

1. «Соловей Синичьей горы» (видеозапись) — Степанов В.Я., поэт, прозаик, член Союза писателей России, г. Москва.

2. «Любите ли вы английский так, как любил его Золотцев?» — Лаптева Т. А., член Союза композиторов России, преподаватель Псковского колледжа искусств им. Н. Римского – Корсакова, г. Псков

3. «Заметки о творчестве Станислава Золотцева» ( видеозапись) – Евсюков А.В., писатель, г. Москва.

4. «Сказка о поэте» (Эссе И. Шевелёвой о стихотворении «Двойное Солнце) — Золотцева О.Н., заслуженный работник культуры РФ, г. Москва

5. «Рассуждения о стихотворении «Два коня» — Савинов В. Б., поэт, прозаик, г. Псков.

6. «Творчество и гражданская позиция Станислава Золотцева» — Сергеева В.М., поэт, член Союза писателей России.

7. «Россия читает Золотцева» — Лушкина И.В., зав. библиотекой им. С. А. Золотцева МАУК «ЦБС» г. Пскова.