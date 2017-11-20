Сотрудники рыбоохраны за неделю взыскали штрафов с псковских браконьеров на сумму более 36 тысяч рублей

21:32, 20 ноября 2017, ПАИ

За прошедшую неделю сотрудниками рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного теруправления Росрыболовства выявлено 20 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 29,2 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 36,8 тыс. рублей, изъято 10,5 кг водных биоресурсов, 4 незаконных орудия лова и 1 транспортное средство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Всего инспекторы отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства выявили 107 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 239,8 тыс. рублей.