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Общество

Сотрудники рыбоохраны за неделю взыскали штрафов с псковских браконьеров на сумму более 36 тысяч рублей

За прошедшую неделю сотрудниками рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного теруправления Росрыболовства выявлено 20 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, наложено штрафов на сумму 29,2 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 36,8 тыс. рублей, изъято 10,5 кг водных биоресурсов, 4 незаконных орудия лова и 1 транспортное средство. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Всего инспекторы отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Северо-Западного теруправления Росрыболовства выявили 107 административных правонарушений, наложено штрафов на сумму 239,8 тыс. рублей.

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