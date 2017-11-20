Рекомендации директоров школ, озвученные в региональном парламенте, станут предметом обсуждения согласительной комиссии

21:45, 20 ноября 2017, ПАИ

По инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, координатора проекта партии «Единая Россия» «Модернизация образования» Владимира Яникова на площадке областного Собрания депутатов состоялась дискуссия об актуальных проблемах регионального образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В профессиональном разговоре приняли участие начальник государственного управления образования области Александр Седунов, депутат областного Собрания, директор великолукской средней образовательной школы №12 Елена Даньшова, директор Изборского лицея Евгения Раудсик, руководитель лицея №10 города Великие Луки Юлия Ярышкина, директор «Яммской средней общеобразовательной школы» Александр Сосницкий, а также представители Управления образования администрации Пскова и Государственного финансового управления.

«В нашем образовании много достижений, но и проблем немало. Давайте, обсудим сегодня самые злободневные вопросы», - обратился к коллегам Владимир Яников.

Среди наиболее острых проблем руководители образовательных учреждений отметили недостаточность финансирования. По их мнению, установленные нормативы не обеспечивают должный уровень заработной платы педагогов и не покрывают реальные расходы школ.

Начальник областного управления образования Александр Седунов согласился, проблема существует – регион живёт в условиях бюджетного дефицита, тем не менее, отметил положительную динамику роста зарплат педагогов дошкольного и общего образования в регионе.

Руководитель ведомства признал, что ряд нормативов действительно требует пересмотра: прежде всего, речь идёт о школах с большим количеством учащихся – более тысячи человек, и школах с филиальной сетью.

«Ещё одна головная боль – это учебные расходы», - обозначили насущную проблему директора школ. По словам педагогов, почти все средства, выделяемые по этой статье – это два процента от фонда заработной платы, «съедают» услуги связи. Денег на покупку расходных материалов, моющих средств, мебели и техники практически не остаётся.

«Необходимо увеличить финансирование учебных расходов хотя бы до трёх процентов, и этот вопрос обязательно нужно поставить на согласительной комиссии», - выступил с инициативой Владимир Яников. – Мы школу «загнать» не можем, и должны изыскать эти средства в областном бюджете». Участники совещания поддержали предложение депутата.

К наиболее острым проблемам регионального образования руководители учебных организаций также отнесли нехватку кадров.

«У нас каждый учитель в одном экземпляре, - взял слово Александр Сосницкий. – Если кто-то заболел или уехал – всё, заменить его некем». Директор Яммской школы отметил, что средний возраст сельского учителя приблизился к пенсионной отметке – молодые специалисты не хотят ехать в деревню.

По словам участников совещания, кадровый голод характерен и для городских школ – выпускники педагогических факультетов и молодые учителя стремятся переехать на работу в Санкт-Петербург.

Владимир Яников подчеркнул, что кадровая проблема требует скорейшего и системного решения. Речь, по мнению депутата, должна идти о разработке комплексной программы, затрагивающей как профессиональную систему подготовки учителей, так и социально-экономические аспекты.

В рамках рабочего совещания также были подняты темы, связанные с начислением стимулирующих выплат учителям, оплатой расходов на отопление зданий сельских школ, проведением проверок образовательных учреждений.

«Консультации с директорами школ – для нас это действительно важно», - поблагодарил участников встречи за возможность напрямую обсудить злободневные вопросы Александр Седунов.

Резюмируя состоявшийся разговор, Владимир Яников отметил, что все рекомендации по финансированию сферы образования, прозвучавшие от директоров школ, будут обобщены и станут предметом обсуждения согласительной комиссии в рамках формирования областного бюджета на 2018 год.