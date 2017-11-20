Депутаты обсудят законопроект об отсроченном повышении штрафов за нарушение правил благоустройства

21:51, 20 ноября 2017, ПАИ

На рассмотрении в региональном парламенте находится проект закона «О внесении изменения в статью 2.5 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий городов и других населённых пунктов, расположенных в регионе.

Размер административных штрафов предлагается увеличить существенно, но отсрочить вступление в действие новых норм – ужесточение ответственности за ненадлежащие содержание объектов для их собственников, владельцев или арендаторам наступит с 1 января 2021 года.

Начиная с этого периода, размер максимального штрафа для граждан может составить 4 тысячи рублей, для должностных лиц – 10 тысяч, а для юридических лиц, попавших в список злостных нарушителей – 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что изменения в региональное законодательство разработаны во исполнение условий, на которых федерация предоставляет регионам субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды.

В текущем году Псковская область является получателем таких субсидий в объёме 130 миллионов рублей.

Документ направлен на рассмотрение в комитет по законодательству и местному самоуправлению и в комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. В полном составе депутатский корпус обсудит законопроект на ближайшей сессии.