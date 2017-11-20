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В Острове возбуждено уголовное дело об убийстве

20 ноября в ходе проверки сообщения о безвестном исчезновении 56-летнего местного жителя в поле вблизи одной из деревень Островского района обнаружено захоронение, а в нем тело потерпевшего с признаками насильственной смерти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данному факту Островским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время решается вопрос о процессуальном задержании предполагаемого злоумышленника. Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления продолжается.

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