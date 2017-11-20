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Экономика

Россия вводит запрет на поставки свинины и говядины из Бразилии с 1 декабря

Россельхознадзор запретил поставки свинины и говядины из Бразилии с 1 декабря из-за обнаружения в нем рактопамина (используется как кормовая добавка для увеличения мышечной массы). Отмечается, что 16 ноября ведомство направило в Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии письмо с предложением провести в возможно короткий срок переговоры, но диалог с бразильской стороной еще не состоялся, пишет Коммерсант.

«Согласно проведенным лабораторным исследованиям, в поступающей в Россию из Бразилии животноводческой продукции в 2017 году снова были выявлены запрещенные стимуляторы роста. Ведомство не исключает, что к неспособности выполнять взятые на себя ранее обязательства могли привести серьезные структурные и кадровые изменения, произошедшие в Бразилии»,— говорится в сообщении на сайте ведомства.

О возможном запрете сообщалось на прошлой неделе. Напомним, сейчас на Бразилию приходится более 90% всего российского импорта свинины и 60–65% поставок говядины из дальнего зарубежья.

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