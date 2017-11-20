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Экономика

Российские земледельцы пожаловались на слишком хороший урожай

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский обвинил рекордный урожай зерновых в ухудшении ситуации в сельском хозяйстве, сообщает «Интерфакс».

По словам Злочевского, в России собрали 140 миллионов тонн зерна. Предыдущий рекорд зафиксирован в 1978 году, когда было собрано 127,8 миллиона тонн. Из-за высокого урожая цены на зерно обвалились, добавил Злочевский.

По разным регионам они снизились на 27-30 процентов по отношению к прошлому сезону.

В целом же, считает Злочевский, на ситуацию повлиял целый комплекс факторов: «Топливо подорожало на 30 процентов, минудобрения — на 10 процентов к прошлому сезону».

В 2016-2017 сельхозгоду, который завершился 30 июня, Россия продала на мировых рынках рекордные 35,5 миллиона тонн зерна, включая 27,1 миллиона тонн пшеницы. Согласно данным Минсельхоза США, в прошедшем сезоне Штаты экспортировали 28,1 миллиона тонн пшеницы.

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