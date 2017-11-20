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Общество

Глава Минкомсвязи исключил легализацию биткойнов в России

Министр связи Николай Никифоров считает, что в России можно применять технологию блокчейн, но, по его мнению, биткойны не будут узаконены. «Биткойны — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткойны как некую правовую сущность в юрисдикции Российской Федерации»,— цитирует  Никифорова «Интерфакс».

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком до 1 июля 2018 года подготовить поправки, регулирующие правила эмиссии, майнинга, обращения и размещения криптовалют по аналогии с первичным размещением ценных бумаг.

В начале ноября Минфин выпустил сразу два письма, посвященные криптовалютам. В первом он признал, что пока неясно, чем их считать — средством платежа, имуществом или ценной бумагой. В другом письме Минфин сообщил, что, несмотря на неясный статус криптовалют, доходы от сделок с ними облагаются НДФЛ.

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