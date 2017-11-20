0
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20:36
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
17:41
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Еще новости
Общество

ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций

Центробанк решил создать региональную сеть по выявлению мошеннических организаций, которые осуществляют свою деятельность без лицензии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Банка России. По его словам, отделы «будут созданы во всех федеральных округах, их работа будет координироваться центральным аппаратом Банка России».

«Для оперативного выявления мошеннических схем на финансовом рынке и недопущения перетекания преступных схем между субъектами Федерации предполагается постоянный мониторинг информации, в том числе в сети интернет, а также организация системы оперативного обмена информации по типу мессенджера между всеми подразделениями, расширение взаимодействия с общественными организациями»,— рассказал собеседник RNS.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
20 ноября 2017
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу 1
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017» 1
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
20 ноября 2017
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»

Идет загрузка...