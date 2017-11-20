ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций

22:30, 20 ноября 2017, ПАИ

Центробанк решил создать региональную сеть по выявлению мошеннических организаций, которые осуществляют свою деятельность без лицензии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Банка России. По его словам, отделы «будут созданы во всех федеральных округах, их работа будет координироваться центральным аппаратом Банка России».

«Для оперативного выявления мошеннических схем на финансовом рынке и недопущения перетекания преступных схем между субъектами Федерации предполагается постоянный мониторинг информации, в том числе в сети интернет, а также организация системы оперативного обмена информации по типу мессенджера между всеми подразделениями, расширение взаимодействия с общественными организациями»,— рассказал собеседник RNS.