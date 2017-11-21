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Общество

День бухгалтера празднуется в России 21 ноября

21 ноября в России отмечается День бухгалтера — профессиональный праздник специалистов в области бухгалтерского учёта, сообщает сalend.ru.

В календаре профессиональных праздников в честь Дня бухгалтера красным цветом не помечена ни одна дата. Однако, большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот праздник 21 ноября, в день, когда президент России Борис Ельцин в 1996 году подписал Закон «О бухгалтерском учете».

На протяжении многих лет День московского бухгалтера отмечается 16 ноября. Кроме этого, в некоторых источниках можно найти информацию о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 ноября — в день публикации Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 1996 года. Существует Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) или Международный день бухгалтера, отмечаемый ежегодно 10 ноября. Эта дата была выбрана в связи с публикацией 10 ноября 1494 года в Венеции труда Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об арифметике, геометрии и пропорции». Одна из глав книги содержала информацию о бухгалтерских счетах, а Пачиоли был назван «отцом бухгалтерии». От четкой и внимательной работы бухгалтеров зависит не только успех отдельно взятого предприятия, но и экономика всего государства. Сегодня в России трудится более 3,5 миллионов людей этой профессии

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