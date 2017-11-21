Всемирный день приветствий отмечается сегодня

10:47, 21 ноября 2017, ПАИ

Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября, сообщает сalend.ru. Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты.

Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности. «Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всём мире и снижения международной напряжённости. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять!

Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения. И хотя у каждого народа есть свои, исторически сложившиеся, обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный этикет, тем более на различных международных встречах, по сути, одинаков — при встрече, традиционно, люди желают друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов в делах. Поэтому сегодняшний праздник — ещё один прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.