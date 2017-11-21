0
09:39
ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20:36
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
Еще новости
Общество

Всемирный день приветствий отмечается сегодня

Всемирный день приветствий (World Hello Day) отмечается ежегодно 21 ноября, сообщает сalend.ru. Его главная цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты.

Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael and Brian McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против усиления международной напряженности. «Нужен простой, но эффективный поступок», — решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всём мире и снижения международной напряжённости. Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, еще ну хотя бы человек десять!

Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Всемирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения. И хотя у каждого народа есть свои, исторически сложившиеся, обычаи приветствовать друг друга, но межнациональный этикет, тем более на различных международных встречах, по сути, одинаков — при встрече, традиционно, люди желают друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов в делах. Поэтому сегодняшний праздник — ещё один прекрасный день для дружеских приветствий, радостных эмоций и хорошего настроения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
21 ноября 2017
ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций 1
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
20 ноября 2017
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание» 1
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу 1
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017» 3
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии 1

Идет загрузка...