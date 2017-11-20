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Россиянин атаковал банк в Белоруссии и был задержан

Гражданин России захватил заложников в одном из банков белорусского Могилева, передает местный портал TUT.by.

Вооруженный пистолетом мужчина вошел в отделение банка около 15:00 и стал требовать деньги, угрожая сотрудникам учреждения. Одна из работниц банка нажала тревожную кнопку, после чего стала выполнять требования нападавшего.

После нажатия кнопки двери банка заблокировались и все, кто был внутри, оказались заложниками мужчины.

Когда прибыла полиция, нападавший захватил первого заместителя начальника УВД Могилевского облисполкома Александра Васильева. После этого он потребовал от полиции автомобиль и пытался скрыться, но его удалось задержать в ходе погоне. Преступник получил ранения, так как полиция была вынуждена открыть огонь.

Установлено, что задержанный — 28-летний гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Белоруссии. В сентябре он приехал к матери. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников.

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