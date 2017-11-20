Вымогатели добрались до выигравшей полмиллиарда пенсионерки

22:49, 20 ноября 2017, ПАИ

Пенсионерке из поселка Панино в Воронежской области, которая выиграла 506 млн руб. в лотерею, начали поступать угрозы от вымогателей. Об этом сообщает «Вести.Воронеж».

По данным телеканал, пенсионерка Наталья Власова боится выйти на улицу. Из-за количества поступающих сообщений ей и ее дочери пришлось удалить страницы в соцсетях. При этом, как отмечают родственники, пишут Власовой как с просьбами о помощи, так и с угрозами.

Чтобы сорвать многомиллионный куш, пенсионерка покупала лотерейные билеты каждую неделю. При чем выигрышный билет, по ее словам, она и вовсе хотела выкинуть.

Деньги Власова сможет получить только после Нового года, отдав налог в 13%. Победительница лотереи пока не рассказывает, куда планирует потратить выигранные средства.

Ранее сообщалось, что победителя лотереи не могли разыскать две недели.