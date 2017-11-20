0
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20:36
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
17:41
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Еще новости
Общество

Вымогатели добрались до выигравшей полмиллиарда пенсионерки

Пенсионерке из поселка Панино в Воронежской области, которая выиграла 506 млн руб. в лотерею, начали поступать угрозы от вымогателей. Об этом сообщает «Вести.Воронеж».

По данным телеканал, пенсионерка Наталья Власова боится выйти на улицу. Из-за количества поступающих сообщений ей и ее дочери пришлось удалить страницы в соцсетях. При этом, как отмечают родственники, пишут Власовой как с просьбами о помощи, так и с угрозами.

Чтобы сорвать многомиллионный куш, пенсионерка покупала лотерейные билеты каждую неделю. При чем выигрышный билет, по ее словам, она и вовсе хотела выкинуть.

Деньги Власова сможет получить только после Нового года, отдав налог в 13%. Победительница лотереи пока не рассказывает, куда планирует потратить выигранные средства.

Ранее сообщалось, что победителя лотереи не могли разыскать две недели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
20 ноября 2017
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу 1
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017» 1
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»
20 ноября 2017
Псковская выставка бывших бездомных кошек номинирована на «Народное признание - 2017»

Идет загрузка...