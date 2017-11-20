Skoda намерена с 2020 года начать выпуск электромобилей

22:56, 20 ноября 2017, ПАИ

Чешский производитель легковых автомобилей Skoda, входящий в немецкий концерн Volkswagen, будет с 2020 года налаживать производство на своих конвейерах полностью электрических авто.

Производство электрокаров будет начато на заводе бренда в городе Млада-Болеслав, где уже сейчас налажена сборка существующего модельного ряда Skoda, сообщает ПРАЙМ.

Электрификацию модельного ряда Skoda начнут с машины Superb, следом создадут электроверсию кроссовера Kodiaq. Обе эти машины будут оснащены 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 114 «лошадей», которые в сочетании с электрическим движком позволят добиться мощности в 215 лошадиных сил.

Как предполагается, в 2020 году с конвейера сойдут полностью электрические модели Skoda, которые будут представлять собой серийное исполнение премьерного Skoda Vision E.

Этот автомобиль получит базовое шасси MEB от Volkswagen Group.