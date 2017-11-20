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Общество

Опрос: Более 50% россиян заявили о наличии непогашенных кредитов

Более половины россиян (57%) заявили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов — этот показатель вдвое больше, чем в 2009 году (26%). Об этом говорится в опросе, проведенном ВЦИОМ, пишет Росбалт.

Согласно исследованию, за последние три года число россиян, имеющих опыт получения банковских кредитов, выросло с 58% до 67% (в том числе 47% брали кредиты неоднократно). При этом по словам 86% россиян, в ближайшие полгода они не планируют обращаться в кредитные организации.

Большинство из тех, кто сообщил о текущих кредитах (72%), полагают, что погашение задолженностей не вызовет у них серьезных затруднений. Опасения на этот счет испытывают 22% россиян, еще 4% считают, что не смогут выплатить кредит.

Опрос был проведен 13—15 ноября среди 1800 респондентов.

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