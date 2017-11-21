Михаил Ведерников предложил активнее привлекать к развитию турпродукта Псковской области представителей бизнеса, общественные организации и инициативных граждан

09:02, 21 ноября 2017, ПАИ

Туристический потенциал Псковской области, первоочередные шаги для дальнейшего развития туристской инфраструктуры и внутреннего туризма обсудил в понедельник, 20 ноября, временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Ведерников с первым заместителем председателя Государственного комитета по культуре Юлией Белобородовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Она рассказала, что интерес туристов к региону растет. По данным различных рейтингов, несколько лет подряд Псковская область входит в десятку наиболее популярных мест для отдыха и путешествий в России. Значительно выросли и поступления от туристической сферы региона в бюджеты всех уровней — с 150 млн рублей в 2014 году до более 560 млн рублей в прошлом.

По ее словам, такое внимание российских и иностранных туристов Псковская область привлекает своим богатым культурным наследием и развитой туристской инфраструктурой. Так, благодаря реализации проекта по созданию туркластера «Псковский» в регионе значительно выросло количество туристических объектов. На сегодняшний день в области работает около 350 предприятий питания, более 110 гостиниц, которые единовременно могут принять более 8 тыс человек.

Основной поток туристов приходится на период с мая по октябрь, и сейчас, отметила Юлия Белобородова, специалисты в сфере туризма активно работают над тем, чтобы повысить туристическую активность в межсезонье. Перспективное направление — детский и молодежный туризм. Для псковских школьников внедряется курс образовательных экскурсий и межрегиональных маршрутов «Псковские уроки», в рамках которого ребята с 1 по 11 классы могут интерактивно, без отрыва от учебы, изучать культурное, природное инациональное наследие Псковской области. Знакомство российских школьников с Псковским регионом происходит в рамках федерального проекта Министерства культуры РФ «Моя Россия». В прошлом году Псковская область приняла 605 школьников из 19 регионов страны. «Такие проекты — отличная площадка для интеграции наших детей в общероссийское культурно-образовательное пространство. Но работа в этом направлении должна быть комплексной, и рассчитана не на один год, а хотя бы на три. Регулярно выезжая за пределы своего региона, дети будут видеть масштабы родной страны, в которой в которой бок о бок живут люди разных национальностей, есть разные регионы со своей уникальной историей. В этом направлении нам нужно активно работать», — сказал Михаил Ведерников.

Также Михаил Ведерников подчеркнул, что для дальнейшего развития туристического потенциала региона необходимо усилить продвижение Псковской области на федеральном уровне и в интернет пространстве. К брендированию, по его мнению, необходимо активнее привлекать представителей бизнеса, профильных учебных заведений, молодежных, общественных и некоммерческих организаций на основе грантовой поддержки. Первоочередными шагами в этом направлении могут стать создание сайта и мобильного приложения для туристов, разработка интересных туристических маршрутов, увеличение количества печатной продукции, в том числе рекламы на различных площадках и информационных стендах, отметил он. «Госкомитет в таком случае будет выступать как координатор, а в создание информационного туристского поля будет вовлечен широкий круг людей», — сказал Михаил Ведерников и поручил Юлии Белобородовой составить список предложений и план работы в этом направлении.

В ходе встречи зампредседателя Госкомитета также рассказала врио губернатора о том, что в следующем году завершается федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011–2018 годы», в которой регион участвует все эти годы. На сегодняшний день в рамках программы в области введены в эксплуатацию 12 объектов обеспечивающей и 14 туристской инфраструктуры, создано порядка 1 тысячи рабочих мест. Завершающим объектом станет реконструированная улица Свердлова в Пскове, которая будет сдана в эксплуатацию в следующем году, и закольцует туристический маршрут вдоль крепостных стен Окольного города. Михаил Ведерников подчеркнул, что регион должен продолжить участвовать в новой ФЦП, рассчитанной 2025 года, что позволит создать полноценную инфраструктуру культурно-познавательного туризма в регионе, и поручил Госкомитету по культуре подготовить необходимые документы и предложения для вхождения в программу.