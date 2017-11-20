Велосипедист и пешеход госпитализированы в результате ДТП на псковских дорогах

09:07, 21 ноября 2017, ПАИ

20 ноября в 4:45 на 12-м км дороги Остров - Вышгородок в Островском районе 44-летний водитель Renault Duster сбил 60-летнего мужчину, который двигался на велосипеде в попутном направлении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

В 19:36 в Пскове на 128-й Стрелковой Дивизии 33-летний водитель Mitsubishi Eclipse сбил 19-летнего молодого человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы, он доставлен в больницу.