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Велосипедист и пешеход госпитализированы в результате ДТП на псковских дорогах

20 ноября в 4:45 на 12-м км дороги Остров - Вышгородок в Островском районе 44-летний водитель Renault Duster сбил 60-летнего мужчину, который двигался на велосипеде в попутном направлении. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, велосипедист с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

В 19:36 в Пскове на 128-й Стрелковой Дивизии 33-летний водитель Mitsubishi Eclipse сбил 19-летнего молодого человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы, он доставлен в больницу.

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