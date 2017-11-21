Первый зампрокурора области встретится с жителями Великих Лук

09:28, 21 ноября 2017, ПАИ

В ноябре первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Эльмира Канаева организует личный прием граждан в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Для встречи с Эльмирой Канаевой необходимо до 23 ноября обратиться к прокурору Великолукского района Юрию Чеботареву с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

Приём пройдёт в прокуратуре Великолукского района по адресу: город Великие Луки, улица Новосокольническая, дом 14.