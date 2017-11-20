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Учащегося колледжа разыскивают в Пскове

В Пскове разыскивается Сергей Фёдоров 1997 года рождения, уроженец города  Пыталово. Этот учащийся одного из псковских  колледжей 4 октября 2016 года ушёл с места учёбы. До настоящего времени его местонахождение  не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Приметы: на вид 19 лет, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы тёмные,  глаза светлые,  нос прямой.

Был одет в куртку тёмно-синего цвета в чёрную клетку с жёлтыми полосами, синие джинсы, кроссовки с полосками фирмы «Адидас». С собой у него была сумка  чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Фёдорова Сергея Олеговича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 70-14-99, 70-14-53,  921-215-08-89 или 02.

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