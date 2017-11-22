День сыновей отмечается в мире 22 ноября
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается День сыновей или День сына, сообщает calend.ru.
День сына могут отмечать все мужчины в качестве сыновей, а также семьи, в которых есть сын. Традиции празднования этого Дня ещё не сформировались, и каждый по-своему отмечает или оставляет незамеченной эту дату. Актуален этот день для семей, чьи сыновья, исполняя свой гражданский долг перед Отечеством, проходят службу в рядах Вооружённых Сил, предпочли службу в армии или других силовых структурах, выбрав её своей профессией.