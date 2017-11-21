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Общество

Российские психологи принимают поздравления 22 ноября

День психолога отмечается в России 22 ноября, сообщает calend.ru.

Дата пока не утверждена официально. Праздник автономно отмечают некоторые организации и университеты. Основным инициатором мероприятий традиционно выступает Московский университет. Главная цель мероприятий праздника — напомнить людям о важности профессии психолога, а властям - о том, что сфера психологии нуждается в активном финансировании, поскольку услуги психологов необходимы многим гражданам страны.

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества.

Отметим, 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.  В 2007 году в рамках этого праздника впервые прошел День психологии.

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