Михаил Ведерников проведёт переговоры с Минобороны по содержанию инфраструктуры Владимирского Лагеря

09:37, 21 ноября 2017, ПАИ

В администрации региона состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Стругокрасненского района Александром Волковым. Врио губернатора попросил проинформировать руководителя муниципалитета о ходе отопительного сезона и вопросах, по которым необходима поддержка со стороны региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Александр Волков отметил, что отопительный сезон в районе проходит в штатном режиме, и все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Он поблагодарил Михаила Ведерникова за финансовую помощь, благодаря которой администрация района смогла оказать серьезную поддержку Стругокрасненским тепловым сетям.

Отдельно Михаил Ведерников поинтересовался исполнением «майских» Указов Президента РФ в части выплат заработной платы работникам бюджетной сферы региона. Глава Стругокрасненского района заверил врио губернатора, что «дорожные карты» муниципалитет выполнит до конца года в полном объеме. На данный момент показатель средней заработной платы педагогов дополнительного образования в районе превысил плановый уровень на 3%, а выполнение плана по зарплатам воспитателей и школьных учителей составляет 98%, добавил он.

Наиболее важными вопросами, по которым необходима поддержка со стороны региона, Александр Волков назвал ремонт спортивных залов в Стругокрасненской и Новосельской школах. Михаил Ведерников в свою очередь сообщил, что в следующем году на эти цели из областного бюджета будет направлено 2,3 млн рублей. Также в числе проблемных — вопрос ремонта дороги во Владимирском Лагере и содержания социальной инфраструктуры военного городка. По этим вопросам Михаил Ведерников проведет дополнительные переговоры с Минобороны.