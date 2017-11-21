0
09:39
ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
22:30
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20:36
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
19:30
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
18:09
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
18:04
Псковичей обучат краудфандингу
17:49
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников проведёт переговоры с Минобороны по содержанию инфраструктуры Владимирского Лагеря

В администрации региона состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Стругокрасненского района Александром Волковым. Врио губернатора попросил проинформировать руководителя муниципалитета о ходе отопительного сезона и вопросах, по которым необходима поддержка со стороны региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Александр Волков отметил, что отопительный сезон в районе проходит в штатном режиме, и все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. Он поблагодарил Михаила Ведерникова за финансовую помощь, благодаря которой администрация района смогла оказать серьезную поддержку Стругокрасненским тепловым сетям.

Отдельно Михаил Ведерников поинтересовался исполнением «майских» Указов Президента РФ в части выплат заработной платы работникам бюджетной сферы региона. Глава Стругокрасненского района заверил врио губернатора, что «дорожные карты» муниципалитет выполнит до конца года в полном объеме. На данный момент показатель средней заработной платы педагогов дополнительного образования в районе превысил плановый уровень на 3%, а выполнение плана по зарплатам воспитателей и школьных учителей составляет 98%, добавил он.

Наиболее важными вопросами, по которым необходима поддержка со стороны региона, Александр Волков назвал ремонт спортивных залов в Стругокрасненской и Новосельской школах. Михаил Ведерников в свою очередь сообщил, что в следующем году на эти цели из областного бюджета будет направлено 2,3 млн рублей. Также в числе проблемных — вопрос ремонта дороги во Владимирском Лагере и содержания социальной инфраструктуры военного городка. По этим вопросам Михаил Ведерников проведет дополнительные переговоры с Минобороны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
21 ноября 2017
ПАИ-live на тему реставрации и охраны памятников состоится сегодня в 15:00
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций
20 ноября 2017
ЦБ создаст сеть по выявлению мошеннических финансовых организаций 1
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
20 ноября 2017
Член Совфеда Елена Бибикова отметила усиление роли женщин в России
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
20 ноября 2017
Великолукские школьники вместе с Александром Козловским приняли участие в заседании экспертного совета Госдумы
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание»
20 ноября 2017
Врач-терапевт Псковской городской поликлиники претендует на «Народное признание» 1
Псковичей обучат краудфандингу
20 ноября 2017
Псковичей обучат краудфандингу 1
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017»
20 ноября 2017
В атмосферу «SPA без дна» погрузились участницы «Мисс Псков - 2017» 3
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии
20 ноября 2017
Петербургские специалисты окажут помощь Псковской области в сфере онкологии 1

Идет загрузка...