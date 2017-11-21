Компания Hyundai помогла отремонтировать спортзал в псковской школе № 6 для «особых» детей

09:46, 21 ноября 2017, ПАИ

18-19 ноября волонтеры из числа сотрудников российского завода Hyundai посетили Псков и реализовали ряд социальных инициатив, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, поездка волонтеров петербургского завода была организована в рамках политики добрососедства и концепции развития социальной ответственности, которая реализуется Hyundai Motor под девизом «Изменим мир вместе!».

Напомним, осенью завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» принял решение поддержать Специальную (коррекционную) общеобразовательную школу № 6 города Пскова, которая является одним из структурных подразделений Центра специального образования № 1, занимающегося созданием специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также способствующего получению образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации детей. Компания выделила деньги на проведение ремонта в спортивном зале школы, специализирующейся на обучении и социальной адаптации детей с задержкой психического развития. Благодаря помощи Hyundai Motor в спортзале была полностью заменена электрическая проводка, установлены новые осветительные приборы, проведены работы по ремонту стен и пола.

18 ноября 36 волонтеров из числа сотрудников завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» организовали уборку и провели торжественную церемонию открытия спортзала после ремонта, а также передали в адрес школы спортивный инвентарь и специализированное спортивное оборудование для детей с нарушениями развития. Средства на покупку инвентаря собрали сотрудники завода в ходе благотворительных ярмарок, организованных компанией Hyundai Motor. Волонтеры также сыграли с детьми товарищеский матч по мини-футболу и приняли участие в мастер-классах по вышивке и резьбе по дереву.

На следующий день в Финском парке Пскова волонтеры завода организовали благотворительную ярмарку, на которой были выставлены на продажу поделки воспитанников Центра специального образования № 1. Все вырученные с ярмарки средства были переданы на нужды «особых» детей школы № 6. Во время ярмарки волонтеры также рассказали юным посетителям о правилах безопасности дорожного движения и раздали светоотражатели. На мероприятии выступили лучшие детские коллективы Пскова - центр современной хореографии «Мозаика Dance», школа танцев «PARA*DIOS», клуб любителей спортивного собаководства «Счастливые пёсы», студия танца «Dance with ME», танцевальная студия «Аллегория», студия современной хореографии «Space Dance Company», танцевальный коллектив «Fresh», cтудия aниматоров «Радуга», студия танца «Кор and Kary», музыкальная кавер-группа «Radio Band».

Мероприятие прошло при поддержке администрации Псковской области, Государственного управления образования региона, областного Управления ГИБДД, Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, Управления культуры администрации города, Парка культуры им. А.С. Пушкина, Псковского отделения Российского союза молодежи, Российского движения школьников Пскова. Начальник государственного управления образования Псковской области Александр Седунов лично поблагодарил волонтеров завода за помощь и вручил благодарственное письмо в адрес коллектива завода за поддержку школы № 6.

Отметим, российский завод компании Hyundai Motor регулярно организует экологические и благотворительные акции, а также поддерживает профессиональные образовательные учреждения, реализует программы, направленные на улучшение информированности детей в области безопасности дорожного движения.