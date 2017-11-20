В Пушкинских Горах повторно задержан нетрезвый водитель

10:10, 21 ноября 2017, ПАИ

В Пушкинских Горах задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У дома по улице Комсомольской полицейские остановили автомобиль УАЗ. Выяснилось, что машиной управлял 26-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведется проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.