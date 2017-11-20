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На Завеличье в Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с наркотиками

На Завеличье в Пскове сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали двух молодых людей с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

У мужчин изъята упаковка из-под витаминов с неизвестным веществом растительного происхождения. Проведенной экспертизой установлено, что в упаковке находилась марихуана массой 13,2 гр.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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