На Завеличье в Пскове сотрудники ОМОН задержали граждан с наркотиками

10:19, 21 ноября 2017, ПАИ

На Завеличье в Пскове сотрудники ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали двух молодых людей с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

У мужчин изъята упаковка из-под витаминов с неизвестным веществом растительного происхождения. Проведенной экспертизой установлено, что в упаковке находилась марихуана массой 13,2 гр.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.