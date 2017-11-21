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Спорт

Псковские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Эстонии

Воспитанники псковского спортивного центра «Бригантина» заняли призовые места на 17-м международном турнире по дзюдо, который проходил 18 ноября в Тарту (Эстония).

Как сообщили Псковскому агентству информации в спортцентре, Максим Холодков занял 2-е место среди юношей 2006 года рождения в весовой категории 38 кг. Андрей Панюшин стал третьим среди юношей 2001 года рождения в весовой категории 55 кг. Также «бронзу» получили Роман Павлов (2003 год рождения, 81 кг) и Иван Драничников (2003 год рождения, +81 кг).

Организатором турнира выступил тартуский спортклуб DO, с которым спортцентр «Бригантина» в 2006 году заключил договор о сотрудничестве.

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