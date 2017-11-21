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Общество

ОНФ и Минприроды представили экологический рейтинг российских городов

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения.

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 г. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. Публикация рейтинга и широкое обсуждение его результатов способствуют прозрачности и подотчетности усилий в деле охраны природы органов муниципального самоуправления городов России.

Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными критериями станут результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориям. В конечную версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ. По словам сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикера Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка» и текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов оказали серьезное влияние на итоговые результаты рейтинга.

«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным, и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем. Так, на наш взгляд, данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта свалок» и по созданию «зеленых щитов» является прекрасным способом оценить работу городских властей не только по эффективности управления, но и по оперативному реагированию на жалобы граждан на экологические проблемы», - отметила Тимофеева.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.

В экологическом рейтинге российских городов приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города.

Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте - Казань. В частности, они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». Следом на третьем месте идет Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом – Вологда, на шестом -  Горно-Алтайск, на седьмом – Оренбург, на восьмом – Грозный, на девятом – Йошкар-Ола, на десятом – Владикавказ.  При этом Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.

Кроме того, более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70ое – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды.

«Отсутствие информации от руководства города Пскова,  вероятно,  связано с тем, что основной экологической проблемой является наличие свалки в черте города, которая по решению Псковского городского суда должна быть закрыта еще 1 января 2015 года. Город без помощи администрации области эту проблему решить не может в силу отсутствия у города собственных земель за границей городской черты. Дважды суд давал отсрочку на основании обещаний администрации области подготовить альтернативную площадку для размещения отходов. Последняя отсрочка заканчивается 31 декабря 2017 года», - отметила член регионального штаба ОНФ Наталья Плявинская. 

Эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года.

Результаты «Экологического рейтинга российских городов - 2017»

Рейтинг городов

Города, исключенные из рейтинга

1. Набережные Челны

36. Курган

Анадырь

2. Казань

37. Владимир

Благовещенск

3. Воронеж

38. Нальчик

Волжский

4. Магас

39. Кемерово

Воткинск

5. Вологда

40. Тамбов

Выборг

6. Горно-Алтайск

41. Сочи

Глазов

7. Оренбург

42. Брянск

Елец

8. Грозный

43. Белгород

Иваново

9. Йошкар-Ола

44. Великий Новгород

Калининград

10. Владикавказ

45. Магадан

Кострома

11. Орел

46. Нижневартовск

Красноярск

12. Ярославль

47. Омск

Кызыл

13. Курск

48. Нефтеюганск

Магнитогорск

14. Киров

49. Иркутск

Майкоп

15. Подольск

50. Липецк

Можга

16. Москва

51. Сургут

Нарьян-Мар

17. Ханты-Мансийск

52. Новосибирск

Нижний Новгород

18. Уфа

53. Улан-Удэ

Петрозаводск

19. Ижевск

54. Екатеринбург

Петропавловск-Камчатский

20. Новокузнецк

55. Волгоград

Псков

21. Якутск

56. Ростов-на-Дону

Саранск

22. Мурманск

57. Ульяновск

Сарапул

23. Барнаул

58. Астрахань

Севастополь

24. Красногорск

59. Салехард

Смоленск

25. Калуга

60. Тюмень

Симферополь

26. Санкт-Петербург

61. Архангельск

Ставрополь

27. Тула

62. Черкесск

Старый Оскол

28. Мытищи

63. Владивосток

Сыктывкар

29. Пермь

64. Нижний Тагил

Тверь

30. Краснодар

65. Чита

Томск

31. Пенза

66. Саратов

Хабаровск

32. Тольятти

67. Южно-Сахалинск

Чебоксары

33. Самара

68. Рязань

Череповец

34. Челябинск

69. Махачкала

Элиста

35. Абакан

 
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