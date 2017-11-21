ОНФ и Минприроды представили экологический рейтинг российских городов
Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения.
Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 г. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. Публикация рейтинга и широкое обсуждение его результатов способствуют прозрачности и подотчетности усилий в деле охраны природы органов муниципального самоуправления городов России.
Структура документа сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.
В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными критериями станут результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориям. В конечную версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ. По словам сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта, вице-спикера Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка» и текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов оказали серьезное влияние на итоговые результаты рейтинга.
«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным, и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем. Так, на наш взгляд, данные по ресурсу ОНФ «Интерактивная карта свалок» и по созданию «зеленых щитов» является прекрасным способом оценить работу городских властей не только по эффективности управления, но и по оперативному реагированию на жалобы граждан на экологические проблемы», - отметила Тимофеева.
По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.
В экологическом рейтинге российских городов приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города.
Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте - Казань. В частности, они показали одни из лучших результатов сразу же в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». Следом на третьем месте идет Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом – Вологда, на шестом - Горно-Алтайск, на седьмом – Оренбург, на восьмом – Грозный, на девятом – Йошкар-Ола, на десятом – Владикавказ. При этом Москва в этом году оказалась на 16 месте, а Санкт-Петербург – на 26.
Кроме того, более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70ое – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. В их число вошли, в том числе: Благовещенск, Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.
По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что является нарушением права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды.
«Отсутствие информации от руководства города Пскова, вероятно, связано с тем, что основной экологической проблемой является наличие свалки в черте города, которая по решению Псковского городского суда должна быть закрыта еще 1 января 2015 года. Город без помощи администрации области эту проблему решить не может в силу отсутствия у города собственных земель за границей городской черты. Дважды суд давал отсрочку на основании обещаний администрации области подготовить альтернативную площадку для размещения отходов. Последняя отсрочка заканчивается 31 декабря 2017 года», - отметила член регионального штаба ОНФ Наталья Плявинская.
Эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года.
Результаты «Экологического рейтинга российских городов - 2017»
|
Рейтинг городов
|
Города, исключенные из рейтинга
|
1. Набережные Челны
|
36. Курган
|
Анадырь
|
2. Казань
|
37. Владимир
|
Благовещенск
|
3. Воронеж
|
38. Нальчик
|
Волжский
|
4. Магас
|
39. Кемерово
|
Воткинск
|
5. Вологда
|
40. Тамбов
|
Выборг
|
6. Горно-Алтайск
|
41. Сочи
|
Глазов
|
7. Оренбург
|
42. Брянск
|
Елец
|
8. Грозный
|
43. Белгород
|
Иваново
|
9. Йошкар-Ола
|
44. Великий Новгород
|
Калининград
|
10. Владикавказ
|
45. Магадан
|
Кострома
|
11. Орел
|
46. Нижневартовск
|
Красноярск
|
12. Ярославль
|
47. Омск
|
Кызыл
|
13. Курск
|
48. Нефтеюганск
|
Магнитогорск
|
14. Киров
|
49. Иркутск
|
Майкоп
|
15. Подольск
|
50. Липецк
|
Можга
|
16. Москва
|
51. Сургут
|
Нарьян-Мар
|
17. Ханты-Мансийск
|
52. Новосибирск
|
Нижний Новгород
|
18. Уфа
|
53. Улан-Удэ
|
Петрозаводск
|
19. Ижевск
|
54. Екатеринбург
|
Петропавловск-Камчатский
|
20. Новокузнецк
|
55. Волгоград
|
Псков
|
21. Якутск
|
56. Ростов-на-Дону
|
Саранск
|
22. Мурманск
|
57. Ульяновск
|
Сарапул
|
23. Барнаул
|
58. Астрахань
|
Севастополь
|
24. Красногорск
|
59. Салехард
|
Смоленск
|
25. Калуга
|
60. Тюмень
|
Симферополь
|
26. Санкт-Петербург
|
61. Архангельск
|
Ставрополь
|
27. Тула
|
62. Черкесск
|
Старый Оскол
|
28. Мытищи
|
63. Владивосток
|
Сыктывкар
|
29. Пермь
|
64. Нижний Тагил
|
Тверь
|
30. Краснодар
|
65. Чита
|
Томск
|
31. Пенза
|
66. Саратов
|
Хабаровск
|
32. Тольятти
|
67. Южно-Сахалинск
|
Чебоксары
|
33. Самара
|
68. Рязань
|
Череповец
|
34. Челябинск
|
69. Махачкала
|
Элиста
|
35. Абакан
|