Концерты, спектакль и бесплатные бани подготовлены в Великих Луках к международному Дню инвалидов

10:50, 21 ноября 2017, ПАИ

В Великих Луках пройдет ряд мероприятий к международному Дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

29 ноября в 14:30 в Центре эстетического воспитания состоится концерт «Музыка всюду живет…», в 13:30 в концертном зале детской школы искусств - концерт «Согреем музыкой сердца».

3 декабря в 15:00 в Великолукском драматическом театре покажут спектакль Лопе де Вега «Учитель танцев» (комедия в 2-х действиях). Вход - по пригласительным билетам, которык можно получить в ГБУСО «Центр социального обслуживания города Великие Луки» по адресу: проспект Гагарина, дом 8, телефон: 3-93-50.

4 декабря в 14:00 в ГДК им. Ленина пройдёт городская праздничная программа «Надежда нам дарует силу». Пригласительные билеты можно получить в обществе инвалидов.

5 декабря в центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского запланирован День правовой информации «Надеемся, верим и ждем…»

В этот же день в ГБУЗ «Великолукская городская больница» будут вести приём врачи-специалисты в ГУСО «Дом ветеранов для одиноких и престарелых».

Также инвалиды смогут бесплатно получить услуги бань (по пенсионным удостоверениям): 4 декабря с 11:00 до 21:00 будут работать баня «Заречная» и «Каменка», а 2 декабря с 10:00 жо 21:00 - баня «Лазавица».

Для родителей детей-инвалидов предусмотрена бесплатная (при наличии документов, подтверждающих инвалидность ребенка) сауна в бане «Заречная». Её можно посетить 5 декабря с 18:00 до 20:00.

Кроме того, в течение декады участковые врачи-терапевты посетят тяжелобольных инвалидов на дому.