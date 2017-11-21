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Общество

3 тысячи псковичей заболели ОРВИ за прошедшую неделю

С 13 по 19 ноября в Псковской области зарегистрированы 3 тыс. 44 случая больных ОРВИ, из них 1 тыс. 434 - в городе Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В регионе зафиксирован 91 случай ОКИ, в том числе 26 – в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты выполнили 64 лабораторных (микробиологических) исследования воды, 6 проб оказались не соответствующими требованиям. Также были проверены 618 смывов (2 не соответствуют требованиям) и 55 пищевых продуктов.

Сотрудники управления составили 54 протокола об административных правонарушениях, выдали 9 предписаний об устранении нарушений и 10 представлений.

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