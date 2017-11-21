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Общество

Облачная погода и снег ожидаются в Псковской области 22 ноября

22 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит -4…+1 градус.

Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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