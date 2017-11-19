Евросоюз создаст систему для контроля за въездом в Шенген

11:33, 21 ноября 2017, ПАИ

Совет Европейского союза создаст единую базу данных для контроля за въездом в Шенгенскую зону. Об этом сообщает Afisha Daily со ссылкой на законодательный орган Евросоюза.

Таким образом, в базу будут попадать граждане, не входящие в Евросоюз. Специалисты смогут фиксировать время пересечения границы, а также искать тех, кто нарушает срок пребывания в зоне Шенгена. Также в базу данных внесут информацию о лицах, которым было отказано в получении визы или пересечении границы.

Доступ к базе данных будут иметь правоохранительные и пограничные органы всех стран ЕС.

Новая система получила название «Вход-выход» и, по словам специалистов, поможет в борьбе с терроризмом и сократит сроки проверок на границах. Планируется, что систему запустят в 2020 году.