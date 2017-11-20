Пенсионерка украла у великолучанки телефон

11:17, 21 ноября 2017, ПАИ

15 ноября в Великих Луках в помещении магазина по улице Вокзальной 39-летняя горожанка забыла свой мобильный телефон, его похитили. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, установлена личность женщины, подозреваемой в совершении преступления. Ею оказалась 64-летняя женщина. В ходе обыска изъят чехол от мобильника. Проводится расследование.