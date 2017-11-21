Псковские активисты ОНФ встретились с участниками «Школы молодого лидера»

13:49, 21 ноября 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области представили проекты ОНФ участникам проекта «Школа молодого лидера», который собрал около 50 представителей студенческого сообщества из вузов и ссузов, действующих на территории региона, представителей общественных молодежных организаций, профсоюзного молодежного актива, работающую молодежь, старшеклассников. Участники мероприятия познакомились с социальными проектами, которые реализуются на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Проекты Народного фронта «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ\Карта убитых дорог», «Равные возможности – детям», «За честные закупки», «Профстажировки», а также Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды презентовала член регионального штаба ОНФ в Псковской области Наталья Плявинская.

На карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» в регионе за десять месяцев зафиксировано 160 объектов, благодаря активности общественников 78 несанкционированных свалок ликвидировано. Через сайт «Карта убитых дорог» оставлено 266 заявок о ремонте, отремонтировано 70 участков дорог.

Особое внимание активисты Народного фронта уделяют вопросу экологии. «В областном центре сложилась тяжелая ситуация в отношении городской мусорной свалки, которая действует с 1947 г. Она уже давно исчерпала свой ресурс и не соответствует требованиями законодательства. Экологические проблемы угрожают нам в связи с тем, что с 1 января 2018 г. свалка должна быть закрыта по решению суда. Альтернативного объекта для размещения отходов на текущий момент нет. Общественники давно поднимают эту проблему, но до настоящего времени конкретных ответов по решению ситуации с городской свалкой твердых коммунальных отходов от администрации региона не получили», – констатировала Плявинская.

Активисты ОНФ контролируют качество ремонта дорог, благоустройство дворов, занимаются вопросами безопасности дорожного движения, гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, проблемами социализации инвалидов, повышения качества работы медицинских, образовательных учреждений, проводят образовательные, экологические акции.

К примеру, в Палкинском районе активисты ОНФ инициировали серию экологических мероприятий, которые прошли в нестандартном формате и тем самым привлекли к участию большое количество местных жителей разных возрастов. «Мы отошли от привычного формата проведения субботников и приглашали людей интересно и вместе провести досуг. Каждая акция Народного фронта сопровождалась интересным досуговым мероприятием: один раз мы организовали астрономический час и смотрели на звезды через телескоп, также проводили спортивные мероприятия, познавательные конкурсы, викторины, игры с детьми и заодно убирали территорию отдыха. В Палкинском районе мы провели четыре пилотных мероприятия и в следующем году в таком же формате планируем их продолжить», – рассказала Плявинская.

Участникам «Школы молодого лидера» также была представлена видеопрезентация о деятельности регионального отделения ОНФ. Плявинская акцентировала внимание на том, что без активности будущих лидеров не получится добиться развития Псковской области ни в экономическом, ни в социальном плане, и пригласила ребят присоединиться к реализации проектов ОНФ.