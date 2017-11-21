Псков входит в первую десятку городов России, популярных для путешествий с детьми на Новый год
Псков входит в первую десятку городов России, популярных для путешествий с детьми на Новый год, сообщает Tvil.ru. Рейтинг составлен по результатам анализа броней жилья туристами для проживания с детьми с 28 декабря 2017 года по 9 января 2018 года.
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Петрозаводск, Красноярск, Анапа и Ярославль также входят в первую десятку городов России, популярных для новогоднего семейного отдыха.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют жилье в Пскове для проживания с детьми на новогодние каникулы в среднем на 2,5 суток и платят 3 тысячи рублей в сутки.
В список самых популярных российских горнолыжных курортов на Новый год входят Шерегеш, Красная Поляна и Домбай, а в странах ближнего зарубежья - Чимбулак в Казахстане, Шахдаг в Азербайджане и Силичи в Белоруссии.