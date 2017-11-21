0
10:28
Псковские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Эстонии
15:05
Султан Хамзаев провел массовую зарядку в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:17
Обладатель Кубка Россия по пауэрлифтингу Тимур Федотов: Я знаю, как выигрывать без допинга
14:59
Сотрудники правоохранительных органов Псковской области состязались в самбо
13:32
Семья Виткиных из Порхова присоединилась к претендентам на «Народное признание - 2017»
15:44
Денис Трункин: Любительский футбол – это когда простые работяги играют за победу
21:46
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание»
Еще новости
Спорт

Псковичи поборолись за призы в одном из самых престижных indoor-триатлонов Петербурга

Сообщество академических гребцов под руководством Сергея Матвеева «Псковские барсы» выставило четыре команды для участия в одном из самых престижных indoor-триатлонов Санкт-Петербурга «c2row», где команды из трех участников (два парня и девушка) соревнуются на гребном, лыжном и вело-симуляторах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области. 

В командном зачете одна из псковских троек - «Валя и медведи» в составе Александра Матвеева, Даниила Ефимова и Валентины Висленёвой (приглашенная спортсменка из Санкт-Петербурга) - среди 44-х трио заняла шестое место. «Непопадание в призы объясняется молодостью «Барсов» - все гребцы находят в возрасте до 20 лет. К слову, Александр Матвеев взял золото в личном гребном зачете в возрасте 16+», - отметили в центре спортподготовки.

Также на кубок «c2row» были выставлены три команды от кроссфит-сообщества «903» из Пскова. Лучшие тройки «903» расположились позади двух команд гребцов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Эстонии
21 ноября 2017
Псковские дзюдоисты заняли призовые места на турнире в Эстонии 1
Султан Хамзаев провел массовую зарядку в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 ноября 2017
Султан Хамзаев провел массовую зарядку в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сотрудники правоохранительных органов Псковской области состязались в самбо
15 ноября 2017
Сотрудники правоохранительных органов Псковской области состязались в самбо
Семья Виткиных из Порхова присоединилась к претендентам на «Народное признание - 2017»
15 ноября 2017
Семья Виткиных из Порхова присоединилась к претендентам на «Народное признание - 2017» 1
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание»
12 ноября 2017
Руководитель областной федерации тяжелой атлетики номинирован на «Народное признание» 3
«Луки-Энергия» сыграла вничью на выезде против костромского «Спартака» (ВИДЕО)
12 ноября 2017
«Луки-Энергия» сыграла вничью на выезде против костромского «Спартака» (ВИДЕО)
«Псков-747» проиграл в последнем матче перед зимней паузой (ВИДЕО)
12 ноября 2017
«Псков-747» проиграл в последнем матче перед зимней паузой (ВИДЕО)
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки
11 ноября 2017
Капитан псковской хоккейной команды «Беркут» умер во время тренировки 4

Идет загрузка...