Псковичи поборолись за призы в одном из самых престижных indoor-триатлонов Петербурга

13:33, 21 ноября 2017, ПАИ

Сообщество академических гребцов под руководством Сергея Матвеева «Псковские барсы» выставило четыре команды для участия в одном из самых престижных indoor-триатлонов Санкт-Петербурга «c2row», где команды из трех участников (два парня и девушка) соревнуются на гребном, лыжном и вело-симуляторах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В командном зачете одна из псковских троек - «Валя и медведи» в составе Александра Матвеева, Даниила Ефимова и Валентины Висленёвой (приглашенная спортсменка из Санкт-Петербурга) - среди 44-х трио заняла шестое место. «Непопадание в призы объясняется молодостью «Барсов» - все гребцы находят в возрасте до 20 лет. К слову, Александр Матвеев взял золото в личном гребном зачете в возрасте 16+», - отметили в центре спортподготовки.

Также на кубок «c2row» были выставлены три команды от кроссфит-сообщества «903» из Пскова. Лучшие тройки «903» расположились позади двух команд гребцов.