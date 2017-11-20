Псковские подростки обокрали пьяного пенсионера на вокзале в Старой Руссе

12:01, 21 ноября 2017, ПАИ

В Псковской области в отношении двух несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 161 УК РФ (хищение чужого имущества по предварительному сговору). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

В ходе предварительного следствия установлено, что двое несовершеннолетних на железнодорожном вокзале станции Старая Русса, воспользовавшись состоянием алкогольного опьянения пенсионера, похитили у него 5 тысяч рублей. Данный факт выявили сотрудники транспортной полиции.

Расследование уголовного дела продолжается.