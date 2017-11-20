5 литров опасной жидкости сбыла петербурженка в великолукском депо

11:48, 21 ноября 2017, ПАИ

Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудил уголовное дело в отношении 32-летней гражданки, сбывшей опасную спиртосодержащую жидкость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В ходе предварительного следствия установлено, что уроженка Санкт-Петербурга, находясь на территории Эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки, сбыла спиртосодержащую жидкость объемом пять литров. Согласно заключению эксперта, данное вещество не отвечает предъявляемым к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляет опасность для здоровья и жизни потребителей. Подобные продукты признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются, пояснили в управлении.

В настоящее время следователи предпринимают необходимые меры по установлению источника происхождения товара. Расследование уголовного дела продолжается.