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5 литров опасной жидкости сбыла петербурженка в великолукском депо

Псковский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудил уголовное дело в отношении 32-летней гражданки, сбывшей опасную спиртосодержащую жидкость. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления. 

В ходе предварительного следствия установлено, что уроженка Санкт-Петербурга, находясь на территории Эксплуатационного локомотивного депо Великие Луки, сбыла спиртосодержащую жидкость объемом пять литров. Согласно заключению эксперта, данное вещество не отвечает предъявляемым к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляет опасность для здоровья и жизни потребителей. Подобные продукты признаются некачественными и опасными, не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются, пояснили в управлении. 

В настоящее время следователи предпринимают необходимые меры по установлению источника происхождения товара. Расследование уголовного дела продолжается.

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