Великолукский любитель выпить за рулём приговорён к обязательным работам

13:20, 21 ноября 2017, ПАИ

В августе в ночное время сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки у дома на улице Зверева остановили автомобиль ВАЗ-21093. За рулем машины оказался 27-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили Псковскому агентству информации, в ходе проверки установлено, что ранее этот молодой человек неоднократно лишался права управления транспортным средством в общей сложности на 73 месяца, а также был подвергнут административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело. После завершения расследования его направили для рассмотрения в городской суд.

Гражданин приговорен судом к 180 часам обязательных работ и лишению права управления транспортным средством сроком на 2 года.