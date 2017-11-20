Великолукский любитель выпить за рулём приговорён к обязательным работам
В августе в ночное время сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки у дома на улице Зверева остановили автомобиль ВАЗ-21093. За рулем машины оказался 27-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили Псковскому агентству информации, в ходе проверки установлено, что ранее этот молодой человек неоднократно лишался права управления транспортным средством в общей сложности на 73 месяца, а также был подвергнут административному штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Отделом дознания возбуждено уголовное дело. После завершения расследования его направили для рассмотрения в городской суд.
Гражданин приговорен судом к 180 часам обязательных работ и лишению права управления транспортным средством сроком на 2 года.