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Политика

«Единая Россия» проведет предварительное голосование по довыборам в Собрание депутатов сельского поселения «Себежское»

21 ноября начался прием заявлений на участие в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» по двухмандатному избирательному округу №4. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Стать участником внутрипартийного предварительного голосования могут все желающие граждане, обладающие пассивным избирательным правом и не являющиеся членами иных политических партий. Также есть ряд ограничений, предусмотренных Избирательным кодексом. Документы можно подать до 18:00 4 декабря (включительно) по адресу: город Себеж, улица Пролетарская, 25, 2-й этаж, Общественная приемная партии «Единая Россия». 

Проведение довыборов планируется в связи со смертью депутата, избранного в состав Собрания сельского поселения «Себежское» по указанному округу. 

Более подробная информация размещена здесь

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