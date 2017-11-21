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Общество

Псковэнерго обеспечивает безопасный проезд до государственной границы груза для Белорусской АЭС

Начиная с 18 ноября безопасное движение автопоезда с грузом для строящейся в Республике Беларусь атомной электростанции по территории Псковской области обеспечивают 13 бригад филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

От поселка Подберезье и до государственной границы с Беларусью большегруз проходит по территориям Локнянского, Великолукского и Невельского районов. До этого по территории Новгородской области автопоезд сопровождали бригады «Новгородэнерго».

Для беспрепятственной транспортировки крупногабаритного и тяжеловесного оборудования по всему пути следования автоколонны специалистам Восточных и Южных электрических сетей «Псковэнерго» предстоит выполнить комплекс организационно-технических мероприятий по подъему и демонтажу провода в 148 пролетах воздушных ЛЭП в местах их пересечений с автомобильной дорогой.

Энергетики предупреждают о возможных кратковременных отключениях электроэнергии на период от 1 до 4 часов у потребителей  в близлежащих от дороги населенных пунктах. Для бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов по ходу движения автоколонны «Псковэнерго» задействует пять передвижных дизель-генераторов. Все вопросы отключения и подачи электроэнергии энергетики согласовывают с органами муниципальной власти и местного самоуправления.

Общая высота автопоезда составляет 8,6 метров, длина 40,07 метров, ширина  7,36 метров. Вес  автопоезда  превышает 221 тонну. Из-за очень маленькой скорости движения (3,5 – 5,5 км. в час) на транспортировку груза по территории области до границы с республикой Беларусь может уйти от 7 до 10 дней.

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