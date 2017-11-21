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Общество

Александр Котов поблагодарил сотрудников налоговой службы Псковской области за кропотливый труд

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов Управления Федеральной налоговой службы России по региону с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

«Сегодня принимают поздравления специалисты, деятельность которых имеет определяющее значение для финансовой устойчивости государства и социально-экономического развития территорий. Сотрудники налоговых органов в ежедневном режиме выполняют сложную и важную работу, от которой зависит формирование доходной части бюджетов всех уровней. Это высокая степень ответственности и профессионализма», - отметил Александр Котов.

Он отметил, что, основываясь на многолетнем опыте работы и внедряя современные инструменты обслуживания налогоплательщиков, налоговая служба региона достойно справляется с поставленными задачами.

Спикер облсобрания поблагодарил сотрудников налоговой службы за каждодневный кропотливый труд и пожелал им новых профессиональных достижений, здоровья и благополучия.

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