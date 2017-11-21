Власти Пскова поздравили сотрудников налоговой инспекции с профессиональным праздником

12:55, 21 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 21 ноября, в Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника налоговых органов. В мероприятии приняли участие Глава города Пскова Иван Цецерский, председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин, начальник Финансового управления Администрации города Пскова Тамара Винт и заместитель руководителя Управления ФНС России о Псковской области Алексей Павлов.

Глава города Пскова Иван Цецерский поблагодарил сотрудников инспекции за добросовестный труд, подчеркнув, что от профессионализма и требовательности налоговиков зависит решение множества государственных, региональных и муниципальных задач. Иван Цецерский вручил приветственный адрес руководителю инспекции Анне Кутузовой, а лучшим сотрудникам учреждения - благодарственные письма главы города.

Заместитель руководителя Управления ФНС России о Псковской области Алексей Павлов отметил высокие показатели работы инспекции. По предварительным итогам работы за 9 месяцев 2017 года Управления ФНС России о Псковской области занимает третье место из 10-ти регионов Северо-Запада и 31-е место из 84 по России.

Председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин присоединился к наилучшим пожеланиям в адрес работников налоговой инспекции. «Без налоговой службы не было бы ни армии, ни здравоохранения, ни образования, ни городского бюджета», - сказал Григорий Турчин, подчеркнув заслуги псковских налоговиков.

Начальник Финансового управления администрации города Пскова Тамара Винт отметила, что «финансовое управление получает необходимые сведения о налоговых поступлениях максимально оперативно, а сотрудничество с налоговой инспекцией выстроено в конструктивном русле». Работники Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области отмечены Почетными грамотами Администрации муниципалитета.